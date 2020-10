Emergenza idrica a Taggia, scuole chiuse per impossibilità di garantire servizi minimi

Taggia. A causa della situazione critica dell’acquedotto tabiese non è possibile garantire al momento il corretto approvvigionamento idrico per i plessi scolastici: per questo motivo, il sindaco Mario Conio ha firmato oggi un’ordinanza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.

«Tale problema non ci permette di garantire per i nostri ragazzi i servizi minimi indifferibili, spiega il primo cittadino. Per questa ragione ho emesso ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di domani lunedì 05 ottobre 2020».

A contribuire ai disservizi che sta vivendo ultimamente il territorio ci si è messa anche l’emergenza maltempo.