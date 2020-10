Doppietta per il bordigotto Davide Soreca agli Assoluti d’Italia Maxxis Ufo Plast

Bordighera. Doppietta per il bordigotto Davide Soreca, che conquista il podio nella classe 250 2t anche nella seconda giornata della terza tappa della stagione, valida come sesta prova del campionato italiano Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis Ufo Plast 2020, andata in scena domenica sul terreno di Darfo Boario Terme.

Contrariamente alla giornata di sabato, domenica è uscito il sole, ma a complicare il percorso è stato il fango che nonostante il bel tempo non si è asciugato. Soreca è comunque riuscito a piazzarsi 12esimo nella 6^ prova Trofeo Airoh Cross Test e 14esimo nella classifica Assoluta.

Un ottimo risultato per il bordigotto che tra meno di un mese ad Arma di Taggia dovrà affrontare l’atto finale del tricolore 202o. L’appuntamento sarà il 31 ottobre e il 1 novembre.