Imperia. L’ufficio postale di Ventimiglia città in corso Repubblica, reso inagibile dall’alluvione della scorsa settimana, è nuovamente operativo e aperto al pubblico con il consueto orario dalle 8,20 alle 19,05 da lunedì a venerdì ed il sabato fino alle 12,35.

La riapertura si è resa possibile grazie all’impegno profuso ininterrottamente, da dipendenti e volontari, per il pieno ripristino del servizio. Riattivato anche l’Atm, che al momento risulta l’unico sportello automatico funzionante a Ventimiglia. Dalle Istituzioni locali è giunto un ringraziamento a Poste per il risultato realizzato in tempi brevi.

Anche nell’entroterra, dove la strada devastata dal maltempo permane interrotta, tornano ad essere pienamente operativi nei consueti orari gli Uffici Postali di: Airole in P.zza Padre G.Valle 1 e Montalto Ligure in Via Argentina 22, aperti al pubblico il martedì, giovedì e sabato con orario 8,20-13,45 – sabato fino alle 12,45; Olivetta San Michele in Viale Rimembranza 2, attivo il lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,45, e Triora in Corso Italia 7, operativo il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato con orario 8,20-13,45 ed il sabato fino alle 12,45.

Il personale applicato può raggiungere la sede di lavoro su un veicolo dell’Aaministrazione comunale, e in caso necessario con la scorta dei Carabinieri, in quanto la strada resta aperta solo per consentire il passaggio a chi offre servizi essenziali al Paese.

«Anche in questa fase, l’azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale».