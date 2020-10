Dolceacqua, il Covid fa lievitare i costi per le scuole: ci pensa il Comune

Dolceacqua. Il Comune si farà carico dei maggiori costi per la gestione della scuola causati dal​ Covid.

Le nuove norme di prevenzione Covid per la scuola hanno portato ad un aumento di costi sia per la mensa che per il trasporto pubblico.

Per quanto riguarda​ la mensa​ i maggiori costi sono dovuti ad una riorganizzazione che ha previsto l’incremento dell’orario di lavoro​ del personale preposto (doppio turno), l’acquisto di​ DPI e di prodotti per la sanificazione, la fornitura di pane confezionato singolarmente ed acqua imbottigliata​ e l’utilizzo di vassoi preformati in materiale biodegradabile

Anche​ il trasporto scolastico ha dovuto essere riorganizzato​ in due turni, raddoppiando quindi il numero delle corse.

L’amministrazione comunale stima una maggiorazione di costi di circa 20 mila euro, ma ha comunque deciso di non far ricadere gli aumenti sulle famiglie, prendendosi a carico tutti i costi aggiuntivi.

​