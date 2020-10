Dolceacqua. Caso di Covid-19 nella scuola media del borgo dei Doria. E’ scattato nelle scorse ore il protocollo Asl per uno studente risultato positivo al tampone e residente in altro comune. Una classe dell’istituto comprensivo Val Nervia è stata messa in quarantena. Quello odierno sarebbe il primo alunno contagiato a frequentare il plesso di via Giardini.

