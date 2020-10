Sanremo. Indossare sempre le mascherine al chiuso e, in caso di vicinanza con altre persone anche all’aperto. Rispettare le distanze di sicurezza e le norme igieniche consigliate per evitare il contagio da Covid-19: sono scattati stamani i controlli delle forze dell’ordine che hanno passato al setaccio il centro di Sanremo, concentrandosi soprattutto su negozi e locali di via Matteotti e delle strade nelle vicinanze.

Ad intervenire sono stati i carabinieri e gli agenti della polizia locale.