Dichiarazioni choc di Venturi sulla tragedia di Ventimiglia, il disprezzo dell’assessore De Villa

Ventimiglia. L’assessore De Villa infuriato dopo le affermazioni di Dario Venturi che aveva augurato la morte ad alcuni commercianti della città di confine colpiti dall’alluvione, poi scusandosi per le parole pronunciate in preda ai fumi dell’alcool.

L’assessore al commercio del Comune commenta così le affermazioni del commerciante di Bordighera: “Non varrebbe la pena commentare delle affermazioni di questo tipo, ma ritengo che quello che è stato detto sia di una gravità inaudita. I nostri commercianti, che nonostante tutto si sono da subito rimboccati le maniche per salvare il salvabile delle proprie attività, stanno passando un momento di profonda crisi e preoccupazione e questo signore si permette di fare affermazioni così gravi. Affermazioni che mancano di rispetto ai commercianti ma anche a tutti i tantissimi volontari che si adoperano per uscire dall’emergenza insieme ai dipendenti comunali, forze dell’ordine, protezione civile e vigili del fuoco. Ci rialzeremo e ne sono certo, al signor Venturi dico solo che ha perso un’occasione per tacere nel rispetto di chi sta soffrendo.

Ai miei concittadini e commercianti va la mia la stima e la disponibilità, mia e di tutta l’amministrazione”.