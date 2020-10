Derthona-Imperia, mister Lupo: «Vogliamo fare la partita perfetta per provare a strappare punti su un campo difficile»

Imperia. A pochi giorni dalla sfida in trasferta contro il Derthona, ha parlato mister Alessandro Lupo.

L’allenatore si è soffermato sulla settimana dei nerazzurri che, inizialmente prevedeva l’impegno contro il Varese poi rinviato su richiesta della squadra lombarda: «La settimana è stata positiva, approcciata con la stessa voglia ed intensità delle precedenti. Avevamo, anzi, programmato di giocare mercoledì, quindi già da lunedì abbiamo lavorato molto. Siamo consapevoli di dover dare qualcosa in più per attenzione e cattiveria e così cominciare a fare dei punti. Comunque non si può ancora definire un momento critico perché siamo alla partenza del campionato».

In settimana sono arrivati due nuovi acquisti che hanno rinfoltito la rosa a disposizione del tecnico: «Terzoni ed El Khayari sono due ragazzi che torneranno sicuramente utili nell’arco della stagione. Per ora, non hanno i 90 minuti nelle gambe. Sono contento che la società abbia fatto questo passo perché dimostra di tenerci mettendo lo staff in condizione di lavorare al meglio. Adesso sta proprio allo staff tecnico, io per primo, fare in modo che tutti i ragazzi possano esprimersi al meglio. E, ribadisco quanto detto ad inizio anno, dovremo uscire sempre fieri per quanto fatto sul campo. Senza rimpianti. Cosa, però, che non è avvenuta in queste prime due settimane perché siamo consapevoli di aver commesso degli errori».

L’Imperia è rimasta ferma ma il resto del ‘girone A’ ha giocato, producendo risultati anche inaspettati: «La classifica non va guardata, è embrionale. Soltanto dopo 15-16 partite si possono intravedere le prime gerarchie nella classifica. Comunque dobbiamo cominciare a muoverla facendo punti già a Tortona, per prendere entusiasmo e coraggio che è ciò che fa fare la differenza».

Domenica, la squadra sarà attesa al ‘Coppi’ per il match valido per la IV giornata: «Sappiamo che, delle partite iniziali, questo sarà l’impegno più duro. Affrontante Bra e Borgosesia non sono apparse superiori a noi e poteva uscirne qualsiasi risultato. Derthona è un avversario importante che ha investito molto e con giocatori di categoria, fin da subito candidata a recitare una parte da protagonista nella stagione. Infatti ha vinto le ultime due partite ed è in salute. Noi vogliamo fare la partita perfetta per provare a strappare punti su un campo difficile».