Decima partecipazione per Franco Borgogno al Rallye Sanremo

Sanremo. Al rally di Sanremo che prenderà il via sabato mattina dal lungomare sanremese, sarà iscritto anche quest’anno Franco Borgogno, navigato da Bruno Banaudi, alla sua decima partecipazione consecutiva.

Alternandosi tra gara CIR e Leggenda, il generoso pilota di San Biagio della Cima è infatti voluto essere sempre presente al via della gara di casa, dal suo debutto nelle corse a 4 ruote, dopo la sua lunga carriera nel motocross. Dieci anni intensi, con grandi soddisfazioni, come le due vittorie al Leggenda, ma anche momenti difficili: è il bello dei rally. Ma una costante c’è sempre stata: la passione del gruppo di persone che lavora per questo progetto sportivo: sponsor, tecnici, ma soprattutto amici.

Mai come in questo caso è vero che squadra vincente non si cambia. Vincitore di classe nel 2011 con la C2 del GRT Rally Team, è rimasto fedele alla scuderia livornese capitanata da Marco Ricca, che in questi anni lo ha seguito con passione nei vari cambi di vettura, fino alla nuova avventura di quest’anno con la neo arrivata Volkswagen Polo di classe N5 by RB Motorsport, fotografatissima e tutta da scoprire nel confronto con le regine di classe R5.

Confermate anche le coperture: Borg da sempre si è trovato bene con i pneumatici Hankook, con i quali ha effettuato anche alcuni test di sviluppo per ERTS, il distributore italiano.

Al suo fianco quest’anno Bruno Banaudi, navigatore esperto che sicuramente sarà prezioso nelle tortuose strade dell’entroterra sanremese, che avranno in più la variabile dell’incognita meteo, che si preannuncia decisamente capriccioso.

Appuntamento dunque alle 7 di sabato mattina per il via: l’arrivo sempre a Sanremo, la sera stessa, dopo un giorno di gara intensissimo e, purtroppo, senza pubblico a causa delle restrizioni per l’emergenza covid. Sarà però possibile seguire la gara di Borgogno e Banaudi sui social con i tag #borg36 e #grtlivorno.