Dal 22 ottobre nuovi orari serali nei cinema di Sanremo

Sanremo. Dal 22 ottobre i cinema di Sanremo effettueranno nuovi orari serali a partire dalle 20.30 fino

alle 21.15 ( a seconda della lunghezza del film).

I cinema rimarranno chiusi il lunedì, martedì, mercoledì.

Eventuali aperture straordinarie verranno effettuate solo per eventi e verranno comunicate sul sito www.aristonsanremo.com.

Giornata “Promozione Cinema” al giovedì anche per uscita di film in anteprima a soli € 5,00. Ritorna al cinema e sogna di vivere in un film.