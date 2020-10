Imperia. «VivImperia Tv nasce come strumento aggiuntivo al gruppo VivImperia. Da tempo stiamo cercando di portare avanti un progetto culturale in un ambiente, Facebook, noto per usi non sempre “nobili”». Fiorenzo Runco, direttore artistico del Video Festival presenta con queste parole il nuovo progetto che nasce sul social network.

«VivImperia – prosegue Runco – ha già una redazione di oltre trenta persone che si occupano dei più svariati argomenti, dalla salute al cinema, dalla cucina, ai motori, alla fotografia… Il passo naturale per sfruttare al meglio quanto già abbiamo creato, era quello di dotarsi di uno strumento immediato come la Tv. Tutti oggi possono andare in diretta con un semplice telefono, ma farlo con una regia multicamera e con competenze televisive che arrivano a sfruttare anche gli effetti speciali e la grafica, è certamente un’altra cosa. Non vogliamo, comunque, fare “giornalismo”, vogliamo fare cultura».

Nella presentazione della pagina VivImperia Tv, sono state utilizzate proprio queste competenze: l’ambientazione è in uno studio televisivo moderno che nella realtà non esiste utilizzando la tecnica del chromakey e dei livelli in tempo reale.

«Lo abbiamo fatto proprio per far comprendere a tutti le potenzialità di questo strumento. L’obiettivo è quello di fare in modo che i nostri collaboratori possano autoprodursi e andare in diretta solo quando serve. Quando usciremo dalla pandemia e si tornerà ad una vita normale, vorremmo utilizzare VivImperia Tv per realizzare interviste, seguire gli eventi e le manifestazioni e costruire eventi specifici nostri. A questo proposito stiamo lavorando ad un progetto a breve che potrebbe andare “in onda” già a fine mese. Il tutto per essere sempre più vicini ed allietare il tempo di chi ci segue, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per seguirci basta cercare su Facebook il gruppo VivImperia ed effettuare la doppia iscrizione sia al gruppo che alla pagina Tv ad esso collegata», conclude Fiorenzo Runco.