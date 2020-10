Da Sanremo al circuito di Ottobiano, Livio Bellone insegna ai giovani centauri la guida in sicurezza

Sanremo. Si è svolta ad Ottobiano, in provincia di Pavia, la Scuola di Motociclismo con i tecnici federali Livio Bellone di Sanremo e Roberto Rozza, coordinati dalla Nannelli Rider Academy.

La scuola Federale di Motociclismo ha messo a disposizione dei piccoli dell’età compresa da 6-12 anni la possibilità di accrescere la propria guida in sicurezza a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria, moto, tuta, casco e i propri tecnici federali di alto livello.

La scuola ha elaborato anche un programma didattico sportivo adatto a migliorare le tecniche di guida in circuito per bambini che già praticano l’attività. Si svolgerà a Misano Adriatico “circuito Marco Simoncelli “, al Misanino il 30 -31 ottobre la possibilità ai giovani centauri di provare a cimentarsi in gara dove la Federazione Motociclistica italiana sarà presente con i suoi istruttori, competizione all’insegna del divertimento per scoprire i futuri nuovi talenti del motociclismo Italiano. Per info contattate la federazione motociclistica italiana a: scuola.motociclismo@federmoto.it.

L’attività non si ferma e la scuola di motociclismo sta già valutando di organizzare, insieme al “Comitato del Circuito di Ospedaletti” ed al Comune, oltre al divertimento con le minimoto, un’attività didattica finalizzata alla sicurezza dei giovanissimi centauri.