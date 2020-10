Da oggi aperti gli sportelli imperiesi del servizio “Maggiordomo di quartiere”

Imperia. Da oggi 15 ottobre apriranno quattro sportelli territoriali dedicati al servizio “Maggiordomo di quartiere”, per una durata complessiva di 18 mesi, presenti nei comuni di Imperia e Pieve di Teco, Sanremo e Ventimiglia.

Si occuperanno dell’erogazione un servizio innovativo e gratuito per il territorio, denominato appunto “ Maggiordomo di quartiere,” a disposizione per i lavoratori e i cittadini della zona per commissioni, consegne, piccole manutenzioni e cortesie di vicinato e di altre attività quali, per esempio, il ricevimento di pacchi e la consegna agli esercizi di zona e a domicilio, il pagamento di bollettini e il ricevimento della posta, il monitoraggio degli anziani, il ritiro delle ricette, la consegna dei farmaci, le piccole manutenzioni domestiche, il monitoraggio di case e di uffici durante le vacanze, la cura di piante o piccoli animali domestici, le informazioni sulla vita di quartiere (offerte, feste, eventi), nonché l’aiuto per trovare badanti, colf, babysitter.

Quello che lo sportello Maggiordomo vuole offrire al territorio è un servizio sperimentale, un aiuto a tutti gli abitanti della zona che possa rivelarsi prezioso nel semplificare la loro vita nel quotidiano, migliorando sempre più la conciliazione vita-lavoro, con l’ampliamento dell’offerta dei servizi e con il massimo coinvolgimento e creazione di una rete stabile su territorio di quelle “cortesie di buon vicinato” che migliorano la vita della comunità.

L’iniziativa, dunque, mira ad un’integrazione del welfare territoriale con gli altri servizi di welfare, pubblici, privati e del terzo settore.

Gli sportelli “Il Maggiordomo di quartiere” sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30 e si trovano a:

Imperia, in via XXV Aprile, n°44 – telefono 3714645799, Sanremo, in via Peirogallo, n° 16 – telefono 3714645146, Ventimiglia, in via Sottoconvento n° 86 – telefono 3343493049, Pieve di Teco, in via San Giovanni, n°1- telefono 3714642239.

Il servizio è gestito dall’Associazione Temporanea di Scopo composta da: Jobel società cooperativa sociale (Capofila), Agorà’ società cooperativa sociale, Proxima Formazione, Signum Società cooperativa Consortile A.r.l., Associazione di volontariato Caritas Intemelia.

L’intero progetto è finanziato dalla Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”. Azione 9.1.3 “Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica”.