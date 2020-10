Tenda. Crolla il colle di Tenda, voragine inghiotte la strada all’uscita del tunnel francese. Sono immagini impressionanti quelle scattate da Florent Adamo e pubblicate sui social. E non sono le uniche. Un altro video documenta l’attraversamento del vecchio tunnel di collegamento tra Piemonte e Liguria, attraverso il versante francese, completamente allagato.

Alle parole di Florant è affidata la testimonianza più concreta e tangibile della situazione che rischia di condannare all’isolamento molti piccoli comuni della zona: «Ieri nell’ambito del mio lavoro ho fatto un sorvolo delle valli del Mercantour per vedere i danni… Le immagini parlano da sole, le nostre valli sono sfigurate. La violenza e la traiettoria della tempesta hanno causato la rovina di molte opere, principalmente in Vésubie e in Roya (anche se anche le altre valli sono colpite). I soccorsi avvengono a piedi per aiutare e organizzare la ricerca dei dispersi. Ci vorrà del tempo per ricostruire tutto, ma il lavoro è già iniziato! Soprattutto state attenti, possono ancora verificarsi movimenti di terreni e infrastrutture fragili possono ancora essere destabilizzate».

Anas comunica che la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” è chiusa al transito a partire dal km 96,000 al km 110,000 nei comuni di Località Vernante e Località Limone (CN), a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sulla regione. Il personale è sul posto per la regolazione della viabilità e per il monitoraggio continuo dell’emergenza. Il percorso alternativo consigliato è l’autostrada A6 “Torino-Savona”.

Foto: Florent Adamo

Video: Raffaele Dalmasso