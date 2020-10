Covid in provincia di Imperia, oggi dieci nuovi casi meno di ieri

Genova. Sale il numero di tamponi esaminati oggi e contestualmente quello dei nuovi contagi. Sono 1.035 su 6114 test, ieri erano 778 su 5.096. A far alzare le cifre è la città metropolitana di Genova, l’unica ASL dove si è registrato l’aumento dei casi. Diversamente, in provincia, i numeri sono scesi, con la ASL 1 Imperiese che registra 66 nuovi infetti, contro i 76 di ieri. In tutta la regione sono sei i nuovi morti.

CORONAVIRUS: IL DETTAGLIO DEI 1.035 POSITIVI ODIERNI SU 6114 TAMPONI

ASL1: 66, 29 contatti caso confermato 37 attività screening

ASL 2: 76, 25 contatto caso confermato 30 attività screening 21 settore sociosanitario

ASL 3: 764, 313 contatto caso confermato, 352 attività screening, 99 settore sociosanitario

ASL 4: 21, 9 contatto caso confermato, 10 attività screening, 2 settore sociosanitario

ASL 5: 108,38 contatto caso confermato, 69 attività screening, 1 settore sociosanitario

Dati 24 ottobre

TOTALE tamponi effettuati 405.575 6.114 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 22394 1035 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2713 77 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 19681 958 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 10749 1007

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 939 LA SPEZIA 1149 IMPERIA 728 GENOVA 7095 Residenti fuori Regione/Estero 249 altro/in fase di verifica 589 TOTALE 10749

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 679 38 48 ASL1 43 1 0 ASL2 54 3 4 Ospedale Policlinico San Martino 218 12 14 Ospedale Galliera 105 6 9 Ospedale Gaslini 21 0 2 ASL 3 Villa Scassi 136 8 7 ASL4 Sestri Levante 41 0 6 ASL4 Lavagna 15 2 3 ASL5 Sarzana 45 6 3 ASL5 Spezia 1 0 0

Isolamento domiciliare 5081 243 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9959 21 Deceduti* 1686 6

*Dettaglio

data decesso sesso età luogo 22/10/2020 M 90 San Martino 22/10/2020 M 81 San Martino 22/10/2020 M 89 San Martino 23/10/2020 F 99 osp. Sarzana 24/10/2020 M 76 osp. Sanremo 24/10/2020 M 89 osp. Sanremo