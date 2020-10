Covid, Codacons annuncia esposto alle Procure della Liguria per omissione di atti d’ufficio e concorso in pandemia

Genova. Il Codacons si costituirà parte offesa nell’inchiesta aperta dalla magistratura di Genova sulla situazione degli ospedali cittadini, e annuncia un esposto alle Procure di Savona, Imperia e La Spezia affinché aprano indagini sul territorio alla luce dei possibili reati di abuso e omissione di atti d’ufficio e concorso in epidemia.

«Chiediamo alle Procure della Repubblica della Liguria di attivarsi per aprire indagini sulla gestione dell’emergenza Covid sul territorio di competenza e verificare se vi siano stati ritardi od omissioni sul fronte della sanità pubblica – spiega il presidente Carlo Rienzi – L’aumento dei ricoveri presso i reparti di terapia intensiva rischia di saturare a breve i posti letto a disposizione, ed è indispensabile capire se i vertici regionali della sanità abbiamo messo in atto tutte le misure utili per garantire le cure necessarie ai malati di Covid».

«Quanto avvenuto lo scorso marzo ha portato ad un aumento delle risorse, sia in termini di finanziamenti che di numero di medici, in favore degli ospedali pubblici, proprio per contrastare sul lungo periodo l’emergenza coronavirus e garantire la salute dei cittadini: se tali risorse non sono state utilizzate correttamente dagli enti locali e se si arriverà al collasso dei reparti di terapia intensiva, chiameremo i vertici regionali a rispondere penalmente dei danni arrecati alla collettività» – conclude il Codacons.