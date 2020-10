Covid, Cia Imperia rilancia le consegne a domicilio di cibo fresco e sano

Imperia. Sempre online la mappa delle aziende pronte a rifornire i cittadini di prodotti della terra e piatti tipici. Massimo supporto ad anziani e persone in isolamento.

Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta e tanto altro, ma anche piatti tipici preparati per il weekend dagli Agrichef, con un semplice click dalle aziende agricole alle tavole degli italiani, grazie al portale di Cia.

Il sito https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-page/liguria/imperia sempre online, consente a tutti, restando a casa, di acquistare e consumare, ogni giorno, i prodotti freschi della terra, ma anche prelibatezze e piatti della tradizione, con la garanzia di qualità assicurata dagli uomini e dalle donne di Cia. Bastano pochi secondi per individuare la zona d’interesse, l’azienda più vicina e scegliere le materie prime di stagione o i prodotti, che gli agricoltori consegneranno a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Infine, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell’acquisto, sarà consegnata una parola d’ordine da utilizzare al ricevimento della spesa.

Cia-Agricoltori Italiani offre questo servizio grazie alla collaborazione delle sue associazioni: al femminile (Donne in Campo), giovani (Agia), pensionati (Anp), per la vendita diretta (la Spesa in Campagna) e agrituristica (Turismo Verde).

«Impegno sempre costante nel fornire un servizio utile a cittadini e agricoltori, con particolare attenzione ai

più fragili e a rischio, come gli anziani e le persone in isolamento – sottolinea il presidente provinciale di Cia,

Stefano Roggerone – Confermiamo così, anche alle famiglie italiane, il senso di responsabilità e la dedizione

dei produttori agricoli di Cia».