Coronavirus, terminato il summit in Comune a Imperia: annullata Olioliva 2020

Imperia. In ragione del nuovo Dpcm approvato domenica sera che vieta fiere e sagre “Olioliva 2020” è stata annullata.

Si è da poco concluso, infatti, a Palazzo civico il vertice tra il sindaco Claudio Scajola, il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio, tecnici e avvocati sulla possibilità di svolgere “Olioliva 2020“, manifestazione in programma per i prossimi 6, 7, 8 novembre.

Con rammarico gli organizzatori, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, Comune di Imperia e Regione Liguria, dunque, sono costretti ad annunciare, a pochi giorni dall’evento del ventennale, la cancellazione della festa dell’olio nuovo nel centro storico e nelle vie di Oneglia.

Sono state ore impegnative, durante le quali sono stati analizzati i dettagli del testo del nuovo Dpcm del Governo, chiedendo anche un parere legale. OliOliva ha un riconoscimento regionale e pertanto non rientrerebbe tra le manifestazioni consentite dal decreto.

«Non è stata una decisione semplice da prendere, ci siamo confrontati anche con gli uffici regionali sentito il parere dei nostri legali – commenta il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – anche per non lasciare nulla di intentato. Le direttive parlano chiaro e ha prevalso anche il buon senso, negli ultimi giorni, di fronte all’aumento generale del numero dei contagi, con il sindaco Claudio Scajola ci siamo più volte interrogati sull’opportunità di realizzare un evento che richiama migliaia di visitatori. Sicuramente c’è rammarico, l’organizzazione era a buon punto si stava lavorando a fianco di Comune e Regione. Per regalare alla città una manifestazione di qualità, sicura e una vetrina per il nostro olio e per i prodotti del territorio valuteremo se sarà possibile sostenere in altro modo il settore produttivo e promuovere la nuova campagna olivicola».

«In questa fase di emergenza deve esserci un rispetto scrupoloso delle disposizioni. Lo chiediamo ai cittadini, dobbiamo essere noi i primi a farlo. C’è stato un consulto legale che ha chiarito, senza tema di smentita, il carattere regionale di OliOliva, che pertanto non rientra nelle fiere consentite dal nuovo decreto del Governo. Ci abbiamo provato sino all’ultimo e avevamo riscontrato un’ottima risposta da parte degli operatori, con una partecipazione che sarebbe stata superiore rispetto all’anno passato. Abbiamo voluto un rinnovato ruolo da co-organizzatore per il Comune di Imperia e lo riproporremo per la prossima edizione, quando ci auguriamo che questo incubo del virus sarà un lontano

ricordo», commenta il sindaco Claudio Scajola.