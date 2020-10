Imperia. Terminati in mattinata i tamponi per i 250 alunni e una cinquantina tra docenti e personale Ata dell’Istituto Nautico “A.Doria” iniziati ieri sul molo “Pastorelli” del porto turistico. Finora non sono emersi nuovi casi positivi, ma molti ragazzi si sono sottoposti ai controlli solo stamattina. Secondo i Protocolli, in vigore, dunque, per l’istituto del capoluogo il termine della quarantena è fissato per sabato 7 novembre.

Quindi, le porte delle aule, nel frattempo sanificate (le operazioni sono previste per lunedì 2 novembre), sia pure per il 25 per cento delle sezioni essendo stata adottata la Didattica a distanza a rotazione, non dovrebbero aprirsi prima di lunedì 9 novembre.

Lo screening a tappeto da parte dell’Asl1 Imperiese è scattato dopo che 3 alunni di altrettante sezioni diverse sono risultati positivi.