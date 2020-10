Imperia. «Abbiamo deciso di sospendere come misura precauzionale la didattica in presenza. Compatibilmente con le normative i docenti potranno fare incontri con la classe». Il professor Riccardo Ferrante, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza conferma la decisione di sospendere le lezioni in presenza al Polo Universitario di via Nizza come indicato dalla recente ordinanza regionale del presidente Giovanni Toti.

Foto 2 di 2



«Abbiamo preso questa decisione con grande rammarico – aggiunge Ferrante – anche se come Unige bisogna dare alla alla Spui di aver fatto il possibile a livello di messa in atto di protocolli di sicurezza per permetterci di poter svolgere le lezioni in presenza, anche se in precedenza era possibile per gli studenti poter seguire le lezioni anche a distanza con i canali consueti che l’Ateneo mette a disposizione degli studenti».