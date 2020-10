Coronavirus, si aggrava la situazione al Comando vigili di Imperia: 10 agenti in isolamento

Imperia. Si aggrava la situazione al comando della Polizia municipale già alle prese con un organico ridotto. Ora gli agenti in isolamento sono 11 compreso il collega che è risultato positivo al Covid.

Leggi anche il caso Imperia, vigile positivo al Covid: 4 agenti in isolamento in attesa del tampone

Attualmente l’organico a disposizione del comandante Aldo Bergaminelli è composto solo da poco più di una decina di effettivi disponibili, in un momento in cui il Corpo è chiamato a uno sforzo ulteriore rispetto alla norma per quanto attiene le verifiche sul rispetto delle norme per prevenire il diffondersi del Covid 19.

Dice l’assessore alla Polizia municipale Antonio Gagliano: «Alcuni hanno accusato dei sintomi, altri stanno bene ma sono in isolamento, vedremo all’esito dei tamponi quale sarà la situazione».