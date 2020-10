Coronavirus, sale ancora il numero dei positivi in Liguria: +75 in Asl1 Imperiese

Genova. Sono 778 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.096 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In regione ci sono poi 7 deceduti, tutti al di fuori della provincia di Imperia.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL 1: 75

51 contatti caso confermato

24 attività screening

ASL 2: 71

37 contatto caso confermato

33 Attività screening

1 settore sociosanitario

ASL 3: 573

213 contatto caso confermato

327 attività screening

32 settore sociosanitario

1 rientro estero

ASL 4: 15

7 contatto caso confermato

8 attività screening

ASL 5: 44

20 contatto caso confermato

24 attività screening

In provincia di Imperia sono 660 i casi, 43 gli ospedalizzati, di cui uno in terapia intensiva, e 876 le persone in sorveglianza attiva.

Bollettino 23 ottobre 2020

TOTALE tamponi effettuati 399.461 5.096 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 21359 778 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2636 85 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 18723 693 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 9742 740

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 855 LA SPEZIA 1065 IMPERIA 660 GENOVA 6375 Residenti fuori Regione/Estero 234 altro/in fase di verifica 553 TOTALE 9742

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 631 33 57 ASL1 43 1 0 ASL2 50 2 -2 Ospedale Policlinico San Martino 204 12 24 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 96 5 3 Ospedale Gaslini 19 0 -2 ASL3 globale 129 7 32 ASL 3 Villa Scassi 129 7 32 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 47 1 6 ASL4 Sestri Levante 35 0 2 ASL4 Lavagna 12 1 4 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 43 5 -4 ASL5 Sarzana 42 5 -4 ASL5 Spezia 1 0 0

Isolamento domiciliare 4838 346 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 9938 32 Deceduti* 1680 7

*Dettaglio

sesso età data decesso luogo F 80 18/10/2020 Ospedale Sestri Levante F 103 21/10/2020 San Martino M 90 21/10/2020 Galliera F 84 21/10/2020 Galliera F 67 21/10/2020 Galliera M 89 22/10/2020 San Martino M 84 23/10/2020 Ospedale Sarzana