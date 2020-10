Coronavirus, l’Unione Sportiva Camporosso sospende tutte le attività fino a fine novembre

Camporosso. L’Unione Sportiva Camporosso sospende tutte le attività fino a fine novembre dopo la circolare emanata dal Ministero dell’Interno il 27 ottobre.

«Sembrava che l’attività motoria per le società dilettantistiche fosse stata preservata dall’ultimo DPCM, ma la circolare emessa dal Ministero dell’Interno ha di fatto escluso anche questa possibilità.

Ai dilettanti non sarà quindi concesso accedere ai propri impianti, anche per le forme di allenamento in forma individuale.

In attesa di maggiori chiarimenti e di un comunicato che ci permetta di ricominciare con maggiore tranquillità, la società comunica che tutte le attività sono sospese fino a fine novembre» – annuncia sui social la società.