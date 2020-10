Coronavirus, in Francia atteso l’annuncio di Macron: possibile coprifuoco alle 21

Parigi. A partire dalla mezzanotte di sabato prossimo, per almeno quattro settimane, nelle zone di “allerta rossa” per coronavirus scatterà il coprifuoco, dalle 21 alle 6. E’ questa la misura anti-Covid che dovrebbe essere annunciata, a breve, dal presidente francese Emmanuel Macron.

Intorno alle 20, Macron risponderà in diretta alle domande di giornalisti di TF1 e France 2 durante il telegiornale per spiegare quali provvedimenti intende prendere per fronteggiare la crescita dei contagi, che in Francia si attestano attorno ai 13mila al giorno, mentre il tasso di positività dei test ha toccato per la prima volta ieri il 12%. Forte da diversi giorni in tutta l’Ile-de-France la pressione sugli ospedali, con le rianimazioni occupate per oltre il 40 per cento da pazienti Covid-19.