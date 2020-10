Coronavirus, il governatore Toti blinda la Liguria: divieto di assembramento su tutto il territorio e negli istituti superiori didattica a distanza

Genova. «Da lunedì 26 ottobre le scuole della Liguria dovranno obbligatoriamente attivare forme di didattica a distanza a rotazione. E’ necessario alleggerire del 50 per cento la presenza negli istituti superiori dal secondo al quinto anno», lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti nel consueto punto stampa serale sull’emergenza Covid 19 nella nostra regione. Escluso dall’ordinanza il primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Verrà chiesto anche agli istituti di ridurre quelle attività (lezioni di musica con i fiati, ginnastica..), considerate più pericolose. La decisione è stata emessa di concerto con il ministero della Salute e con la Regione Piemonte. Lo scopo, quello di limitare gli affollamenti all’ingresso e all’uscita delle scuole e sui mezzi pubblici.

L’ordinanza prevede anche il divieto totale di assembramento e di manifestazioni su tutto il territorio regionale: sarà vietato fermarsi all’aperto in gruppo, in pratica non bisognerà avvicinarsi a nessuno. «Vogliamo– ha sottolineato Toti – che in questo momento ci sia la massima attenzione e il massimo rigore».

I Circoli ricreativi resteranno aperti solo per la somministrazione di alimenti e bevande, vietati i giochi (carte, bocce, forme di socialità…). Sale bingo e giochi, chiuderanno alle ore 18.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA