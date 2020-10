Coronavirus, ecco i bar e i ristoranti dell’Imperiese che effettuano servizio da asporto e consegna a domicilio

Imperia. Il nuovo Dpcm, in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre, prevede che bar, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie possano svolgere la propria attività lavorativa nella fascia oraria che va dalle 5 alle 18, dopo le sei del pomeriggio le serrande dovranno dunque abbassarsi.

Quest’ultima restrizione del Governo, che mira a contenere la nuova ondata di coronavirus, ha gettato nello sconforto migliaia di imprenditori che, ancora provati economicamente dai mesi di lockdown in cui hanno dovuto stoppare totalmente le proprie attività, si trovano ora costretti nuovamente a chiudere, seppur solo nelle ore serali, perdendo però una grossa fretta di fatturato, costituita dagli incassi di aperitivi e cene.

Dopo le 18 resta consentito effettuare servizio da asporto e consegna a domicilio, per questo motivo Riviera24 scende in campo per aiutare le attività di ristorazione della provincia di Imperia con una mappa interattiva il cui scopo è quello di segnalare a tutti i cittadini quali locali effettuano questi servizi, grazie ai quali potranno continuare ad assaporare tutte le pietanze dei propri ristoranti preferiti, semplicemente in una location diversa: casa propria.

Ecco la mappa delle attività di ristorazione che effettuano servizio da asporto e/o consegna a domicilio:

Hai un bar, un ristorante, un pub, una gelateria ed effettui servizio da asporto e consegne a domicilio? Segnalacelo alla mail redazione@riviera24.it o scrivici in posta sulla nostra pagina Facebook specificando il tipo di servizio offerto e ti inseriremo nella nostra mappa interattiva. Il servizio è completamente gratuito e a disposizione di tutte le attività di ristorazione del nostro territorio.