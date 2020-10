Coronavirus, Di Muro (Lega): «Necessario attivare subito protocolli ad hoc per spostamenti di frontalieri liguri»

Ventimiglia. «Il governo non si faccia cogliere impreparato e attivi subito dei protocolli ad hoc per gli spostamenti dei lavoratori frontalieri che ogni giorno devono oltrepassare il confine tra Italia e Francia per andare a lavorare. Le restrizioni annunciate dal governo francese e il coprifuoco tra le 21 e le 6 non possono diventare un ulteriore boomerang per i lavoratori frontalieri.

È dall’inizio del lockwond che chiedo al governo di attivarsi per stilare un protocollo d’intesa con Francia e Principato di Monaco per snellire i controlli alla frontiera sulle autocertificazioni dei lavoratori frontalieri: non

c’è più tempo da perdere». Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.