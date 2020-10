Sanremo. Le audizioni di Area Sanremo TIM 2020 si svolgono nel completo rispetto delle norme anti-Covid emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso dello scorso fine settimana, così come in quelli successivi, sono state – e saranno – prese tutte le precauzioni necessarie per garantirne lo svolgimento in completa sicurezza da parte di tutti: concorrenti, commissione, personale interno, sicurezza e tecnici.

