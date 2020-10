Coronavirus, annullato il corso di autodifesa femminile “Dalla teorica alla pratica” a Vallecrosia

Vallecrosia. A causa del divieto di manifestazioni pubbliche e private contenuto al punto 8 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 72 / 2020, esecutiva per la fattispecie di divieto dalle 12 di oggi 21 ottobre, sabato 24 ottobre alle 16,30 non si potrà tenere la presentazione introduttiva al corso di autodifesa femminile “Dalla teoria alla pratica” self defence Aiki, organizzata dall’associazione Bethel, in programma presso la Sala Polivalente Comunale di Via C. Colombo Solettone sud.

L’evento rientrava nel progetto “Codice rosso 3a: antistalking, antibullismo, antiagressione”.