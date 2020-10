Coronavirus, annullata la ‘Passeggiata con i fiocchi’ organizzata dalla Lilt sezione Imperia-Sanremo

Imperia. Le nuove disposizioni restrittive emanate a causa dell’emergenza coronavirus hanno portato all’annullamento della “Passeggiata con i fiocchi” evento organizzato dalla Lilt sezione Imperia-Sanremo per il 25 ottobre e inserito nel programma manifestazioni “Mese Rosa per la prevenzione del tumore al seno”.

La LILT-sezione provinciale di Imperia-Sanremo desidera ringraziare il Comune di Riva Ligure, il Comune di Santo Stefano al Mare e la Proloco di Santo Stefano al Mare, che da subito si sono mobilitati per consentire l’organizzazione della giornata, senza dimenticare tutti coloro che vi avrebbero aderito: l’iniziativa infatti era stata accolta con favore da tanti cittadini e le iscrizioni erano già in buon numero.

Il valore simbolico della camminata non competitiva di domenica 25 ottobre non viene cancellato e non appena le condizioni lo renderanno possibile, la volontà della Lilt è di progettare un nuovo appuntamento con lo scopo di promuovere il movimento, così importante per mantenerci sani, e sensibilizzare verso tematiche essenziali, un inno al volersi bene sotto ogni punto di vista.

Non si deve mai dimenticare che l’attività fisica unita a corretti stili di vita rappresentano un aiuto fondamentale a mantenersi normopeso ostacolando una serie di patologie tra cui quella oncologica.

Per ogni tipo d’informazione è possibile rivolgersi alla nostra sede a Sanremo in Corso Mombello 49 telefonando allo 0184/1951700 o alla delegazione di Bordighera 0184/264003, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì. Un impegno corale per un grande obiettivo: «Prevenire è Vivere!».