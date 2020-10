Coronavirus, a Diano Marina la prima multata è una donna: senza mascherina davanti al Municipio

Diano Marina. I vigili della Città degli aranci hanno elevato nella mattinata di oggi la prima multa da 400 euro a una donna di 44 anni trovata senza mascherina in pieno centro, in piazza Martiri della Libertà davanti al Comune.

La donna, residente a San Bartolomeo al Mare, ha dichiarato agli agenti agli ordini del comandante Franco Mistretta di non indossarla per motivi di salute, non potendolo, però, dimostrare.

«In questa fase– spiega Mistretta – invitiamo i trasgressori a comportarsi secondo le regole del Dpcm, di fronte al rifiuto a indossare la mascherina, però, non possiamo che procedere. La persona multata avrà, comunque, modo di giustificarsi, se le sue motivazioni sono fondate, in sede di ricorso».