Coronavirus, 546 nuovi positivi in Liguria: +46 in Asl1 Imperiese

Genova. Sono 546 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4.950 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

• ASL 1: 46

16 contatti caso confermato

30 attività screening

• ASL 2: 61

31 contatto caso confermato

25 attività screening

5 settore sociosanitario

• ASL 3: 372

187 contatto caso confermato

170 attività screening

15 settore sociosanitario

• ASL 4: 10

4 contatto caso confermato

6 attività screening

• ASL 5: 57

19 contatto caso confermato

36 attività screening

2 settore sociosanitario

In provincia di Imperia sono 539 i casi, 39 gli ospedalizzati e 646 le persone in sorveglianza attiva.

Flussi 21 ottobre

TOTALE tamponi effettuati 389.326 4.950 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 19.891 546 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 2.534 63 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 17.357 483 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 8.360 518 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 755 LA SPEZIA 983 IMPERIA 539 GENOVA 5.376 Residenti fuori Regione/Estero 216 altro/in fase di verifica 491 TOTALE 8.360 (esclusi 9875 guariti e 1656 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 578 31 41 ASL1 39 0 4 ASL2 53 3 2 Ospedale Policlinico San Martino 187 10 31 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 76 6 4 Ospedale Gaslini 21 0 0 ASL3 globale 112 7 -4 ASL 3 Villa Scassi 112 7 -4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 40 1 2 ASL4 Sestri Levante 30 0 2 ASL4 Lavagna 9 1 0 ASL4 Rapallo 1 0 0 ASL5 globale 50 4 2 ASL5 Sarzana 50 4 2 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 4.043 96 TOTALE GUARITI (pazienti che che risultano negativi in due test consecutivi) 9.875 19 Deceduti* 1.656 9

*

Uomo anni 90 deceduto 17/10 ospedale San Paolo Savona Uomo anni 74 deceduto 20/10 ospedale Sarzana Donna anni 99 deceduta 29/09 ospedale Galliera Uomo anni 87 deceduto 16/10 ospedale Galliera Donna anni 77 deceduta 17/10 ospedale Galliera Donna anni 92 deceduta 17/10 ospedale Galliera Donna anni 83 deceduta 18/10 ospedale Galliera Uomo anni 78 deceduto 13/10 ospedale Albenga Donna anni 94 deceduta 13/10 ospedale Albenga

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 646 ASL 2 1.977 ASL 3 1.478 ASL 4 334 ASL 5 591 Liguria 5.026

Decesso di pazienti Covid-19 positivi nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 20 ottobre alle 14 del 21 ottobre comunicati dalle direzioni sanitarie:

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

ASL 2

La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 segnala il decesso di un uomo di 78 anni di Savona (decesso avvenuto il 20/10).

ASL 3

la direzione medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 5 decessi:

– Uomo di 76 anni con comorbidità deceduto il 20/10/2020 nel reparto di Rianimazione

– Uomo di 91 anni con comorbidità deceduto il 21/10/2020 in PS/OBI

– Uomo di 76 anni con comorbidità deceduto il 21/10/2020 in PS/OBI

– Donna di 92 anni con comorbidità deceduta il 21/10/2020 in Unità di Crisi Covid – Medicina

– Donna di 55 anni deceduta il 21/10/2020 nel reparto di Rianimazione

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

ASL5

Segnala un decesso: uomo di anni 74, residente nel comune di La Spezia, deceduto in UTI Sarzana il 20/11/2020.

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

POLICLINICO SAN MARTINO

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi