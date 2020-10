Coronavirus, 1018 nuovi positivi in Liguria: +130 in Asl1 Imperiese. Due decessi a Sanremo

Genova. Sono 1018 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.067 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 130

47 contatti caso confermato

83 attività screening

• ASL 2: 106

30 contatto caso confermato

71 Attività screening

5 settore sociosanitario

• ASL 3: 603

201 contatto caso confermato

390 attività screening

12 settore sociosanitario

• ASL 4: 17

6 contatto caso confermato

11 attività screening

• ASL 5: 162

68 contatto caso confermato

93 attività screening

1 settore sociosanitario

In provincia di Imperia i casi sono 850, gli ospedalizzati 65, di cui 3 in terapia intensiva, e 1069 le persone in sorveglianza attiva. Due decessi in Asl1 Imperiese.

29 OTTOBRE 2020

CORONAVIRUS: IL BOLLETTINO ODIERNO CON I DATI DEL FLUSSO ALISA – MINISTERO

TOTALE tamponi effettuati 431.053 6.067 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti), di cui: 26541 1018 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 3000 78 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 23541 940 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 12969 658

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1179 LA SPEZIA 1378 IMPERIA 850 GENOVA 8686 Residenti fuori Regione/Estero 267 altro/in fase di verifica 609 TOTALE 12969

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 957 50 33 ASL1 65 3 -2 ASL2 83 3 11 Ospedale Policlinico San Martino 257 12 9 Ospedale Evangelico 64 7 10 Ospedale Galliera 144 7 5 Ospedale Gaslini 14 0 -3 ASL3 globale 172 8 3 ASL 3 Villa Scassi 172 8 4 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 -1 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 82 2 2 ASL4 Sestri Levante 69 0 8 ASL4 Lavagna 13 2 -6 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 76 8 -2 ASL5 Sarzana 75 8 -2 ASL5 Spezia 1 0 0

Isolamento domiciliare 6979 425 TOTALE GUARITI 11830 351 Deceduti* 1742 9

*dettaglio

data decesso sesso età luogo 1 23/10/2020 M 73 ASL2-Albenga 2 27/10/2020 F 88 ASL2-Albenga 3 27/10/2020 M 75 San Martino 4 27/10/2020 M 82 San Martino 5 27/10/2020 F 90 San Martino 6 28/10/2020 M 78 San Martino 7 28/10/2020 M 90 ASL1-Sanremo 8 28/10/2020 F 93 ASL1-Sanremo 9 28/10/2020 F 88 OEI Voltri