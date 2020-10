Coronavirus, doppio dei casi di ieri in Liguria e nell’imperiese. Quasi stesso numero di tamponi

Sanremo. Sono 111 i nuovi positivi in Liguria su 3.597 tamponi. Il più del doppio di ieri (51) a fronte di un numero di test solo di poco inferiore: 3.204.

In provincia di Imperia, in nuovi casi di coronavirus odierni, sono 7, in linea con i numeri regionali. Rimanndo nell’amibito dell ASL1, questa è quella che gestisce meno ospedalizzati per il viurs, delle altre aziende sanitarie liguri, con 8 casi, nessuno dei quali permanente in terapia intensiva.

Con due persone dimesse dal Borea, quella di Imperia risulta essere ad oggi la provincia con meno ospedalizzati (8) tra quelle liguri.

Questo il dettaglio: ASL 1: 7 4 contatto di caso confermato; 3 attività di screening

Asl 2: 8

7 contatto di caso confermato

1 attività di screening

Asl 3: 63

29 contatto di caso confermato

3 rientro da viaggio

31 attività di screening

Asl 4: 1

1 contatto di caso confermato

Asl 5: 32

15 contatto di caso confermato

17 attività di screening

BOLLETTINO CORONAVIRUS – DATI 1 OTTOBRE 2020

TOTALE tamponi effettuati 313.964 3.597 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 13.446 111 TOTALE CASI individuati da test di screening 1.821 12 TOTALE in pazienti sintomatici 11.625 99 TOTALE (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3.239 46

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 197 LA SPEZIA 1.094 IMPERIA 186 GENOVA 1.413 Residenti fuori Regione/Estero 107 altro/in fase di verifica 242 TOTALE 3.239 (esclusi 8.599 guariti e 1.608 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 173 21 8 ASL1 5 0 -2 ASL2 10 1 1 Ospedale Policlinico San Martino 33 10 3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 39 2 2 Ospedale Gaslini 8 0 0 ASL3 globale 9 0 3 ASL 3 Villa Scassi 9 0 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 7 0 1 ASL4 Sestri Levante 7 0 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 globale 62 8 0 ASL5 Sarzana 62 8 0 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1.598 24 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8.599 61 Deceduti* 1.608 4

*donna di anni 101 deceduta 30/09 ospedale Sarzana (SP); donna di anni 86 deceduta 30/09 ospedale Sarzana (SP);uomo di anni 51 deceduto il 30/09 ospedale Sarzana (SP); donna anni 95 deceduta 30/09 ospedale Lavagna (GE)