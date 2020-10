Imperia. Blitz interforze coordinata dal questore di Imperia Pietro Milone nella serata di oggi in locali e ristoranti del Prino, della Marina e in calata Cuneo finalizzati soprattutto al contrasto di condotte illecite della “movida” e alla puntuale verifica del rispetto delle norme per prevenire il diffondersi del Covid 19.

Agenti di polizia, carabinieri e finanzieri hanno visitato bar e ristoranti per verificare il rispetto della cartellonistica e del distanziamento da parte dei gestori.

Nel corso dell’operazione che si è svolta in un clima di collaborazione, non sarebbero state riscontrate irregolarità.