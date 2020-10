Condizione ambientale, adattamento al cambiamento climatico e politiche urbane: la riflessione di Patrizia Acquista (Italia Viva)

Imperia. «Non siamo ancora un Paese con una accettabile condizione di sviluppo sostenibile e siamo invece un Paese con un elevato rischio idrogeologico. Nel 2020 non si può rimanere in balia di eventi sì estremi ma non più classificabili come rari.

Del P.A.I. Piano per l’Assetto idrogeologico (legge 183/89) ormai più di trent’anni fa, nelle sue principali funzioni: conoscitiva, normativa e prescrittiva, e programmatica la sua “debolezza” attuativa ne mostra oggi tutti i segni. L’eccezionalità dell’ondata di maltempo abbattutasi su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta non ci deve trarre in inganno per quanto riguarda un intervento strutturale possibile per fare fronte ai suoi catastrofici danni.

Non è certo sufficienti segnalare la pericolosità degli eventi (le macchine comunali che invitano giustamente a stare a casa), gli allarmi della Protezione civile quando poi la tua attività, negozio se non la tua casa stessa potrebbe subire danni ingenti. Italia Viva invita caldamente il Governo ad azioni politiche in questo senso, Italia Sicura era ed è oggi più che mai un valido strumento e precisamente, in un’ottica di efficace sicurezza del territorio, è prioritaria una road map di interventi, programmi e progetti per una prevenzione dei rischi di disastri e sicurezza dei cittadini.

Una struttura di monitoraggio, una precisa suddivisione dei compiti tra organismi statali, regionali e locali. Un apporto concreto e continuativo, visibile, che possa rassicurare le popolazioni per quanto riguarda la propria incolumità, la propria casa, la propria attività produttiva senza dimenticare quei servizi di tipo sociale e volontario e loro strutture. Una sinergia tra innovazione tecnologica, scienza a salvaguardia dell’ambiente naturale, unico.

Dai monti al mare ogni Comune piccolo o grande che sia deve essere supportato con fondi dedicati considerando che la salvaguardia del territorio di un Comune montano o collinare piccolo e poco abitato è altresì fondamentale per garantire sicurezza ai Comuni più a valle» – dichiara Patrizia Acquista, coordinatrice provinciale Italia Viva.