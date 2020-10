Sanremo. Un volo di oltre venti metri con l’auto nel pieno della notte, quando erano circa le due del mattino, ha impegnato i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 fino alle prime luci dell’alba nel tentativo di salvare la vita a due giovani precipitati nelle fasce in via delle Fonti.

Le condizioni dei feriti, entrambi del posto, sono apparse critiche fin dai primi momenti. Le operazioni di recupero sono andate avanti per ore con le squadre del 115 e i medici del 118 che hanno dovuto fare uso di corde per raggiungere il veicolo precipitato nella scarpata. In supporto ai soccorritori è arrivato anche il mezzo dotato di autoscala.

Sul posto erano presenti gli agenti della polizia stradale. Nel punto dove l’autovettura è uscita di strada era assente il guard rail.