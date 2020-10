Come cambia il turismo nell’era post covid: boom per il turismo sostenibile

La pandemia, come un fulmine a ciel sereno, ha colpito l’umanità intera portando con sé svariati cambiamenti. Basti pensare alla quotidianità delle famiglie, così come alle scelte e ai piani delle aziende, sconvolti dal lockdown e dalla conseguente crisi.

Come cambia il turismo mondiale

Fra i settori che hanno risentito maggiormente dell’emergenza sanitaria, si trova senza dubbio quello del turismo: un comparto che ancora oggi non conosce con esattezza il proprio futuro, dato che attualmente è molto difficile prevedere gli sviluppi di un virus che continua a far sentire la sua presenza.

Per questo motivo il turismo si sta evolvendo per adattarsi ad un contesto completamente ristrutturato: stanno nascendo nuove tendenze che è il caso di approfondire. Si fa soprattutto riferimento al turismo sostenibile, che sta riscuotendo attenzioni sempre maggiori da parte degli italiani e non solo.

Ma in realtà i trend emergenti sono tanti altri, come nel caso della riscoperta delle bellezze nostrane, quindi un ritorno ai viaggi entro i confini nazionali, per il timore di recarsi all’estero. Qualche preoccupazione, però, è comunque destinata ad accompagnare gli italiani anche durante i viaggi “in casa”, ma oggi ci sono dei modi per tutelarsi. Sono nati nuovi servizi per i viaggiatori come ad esempio l’assicurazione di viaggio Diners Club, che si attiva in automatico semplicemente pagando con questa carta, pensata ad hoc per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori.

Ritornando ai trend più diffusi, oggi le vacanze si fanno più corte rispetto al passato: molti, infatti, preferiscono “toccate e fuga” come i weekend, piuttosto che i viaggi di 7-10 giorni. In sintesi, il covid ha avuto molteplici effetti sulle routine vacanziere, non solo degli italiani ma di tutto il mondo.

La situazione italiana e il turismo sostenibile

Ad oggi la tendenza che più di tutte conquista il cuore degli italiani è il turismo sostenibile, ovvero le vacanze in mezzo alla natura incontaminata, magari con qualche sport incluso. Si fa ad esempio riferimento alle passeggiate e al trekking, insieme ai vari tour percorribili in sella ad una bici.

Chiaro che la pandemia ha impattato su questa decisione, dato che i luoghi immersi nel verde vengono considerati più sicuri, rispetto ai centri cittadini. La voglia di esplorazione aggiunge un altro dettaglio non di poco conto, ma naturalmente non mancano i viaggiatori che preferiscono le mete culturali.

Le recenti analisi testimoniano poi una crescita della percentuale di persone che decidono di dedicarsi agli sport in viaggio, con un incremento del 5%, a testimonianza che oggi si tiene alla propria salute più che nel recente passato. Senza poi considerare gli appassionati di cibo e di enogastronomia, che non rinunciano ai viaggi per scoprire le prelibatezze locali.

Tirando le somme, dunque, il turismo sostenibile non può essere considerato come una bolla di sapone dettata dalla crisi attuale. Stando alle previsioni, infatti, questa forma di turismo continuerà a crescere nei prossimi dieci anni, andando di pari passo con la sensibilità delle famiglie nei confronti della natura e del green.