CNA Imperia: «Supporto alle aziende danneggiate dagli eventi alluvionali del 2-3 ottobre»

Imperia. I violenti fenomeni metereologici che si sono abbattuti sulla nostra Provincia si sono lasciati dietro una pesante scia di danni, con strutture violentemente colpite sia sulla costa sia nell’entroterra. Per tutte le attività economiche diverse dall’agricoltura è prevista la possibilità di segnalare i danneggiamenti subiti attraverso il cosiddetto MODELLO AE.

Le imprese colpite dai recenti eventi alluvionali, entro 30 giorni dall’avvenimento, possono trasmettere alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, il modello compilato: si ricorda che la segnalazione del danno è il requisito di accesso ad eventuali contributi regionali o statali che verranno stabiliti a seguito del provvedimento di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Al modello “AE” non è necessario, al momento, allegare perizie.

CHE COSA OCCORRE PER PREDISPORRE LA SEGNALAZIONE:

– visura camerale dell’impresa e copia documento identità del legale rappresentante;

– documentazione fotografica attestante i danni subiti;

– titolo di disponibilità dell’immobile sede dell’attività;

– descrizione dettagliata e stima del valore complessivo di:

– danni a beni immobili, fabbricati (compresi impianti fissi);

– danni a macchinari, attrezzature, veicoli, arredi;

– danni a prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte.

È possibile prenotare un appuntamento per la compilazione del modello, scrivendo a segreteria@im.cna.it (attivo il pulsante di contatto anche dalla pagina Facebook di CNA Imperia) oppure inviando un messaggio Whatsapp a 392 8632827 specificando il nome della ditta ed il recapito da contattare.

Gli uffici sono a completa disposizione per ogni eventuale necessario chiarimento o assistenza ai recapiti sotto annotati:

SANREMO – Via Bartolomeo Asquasciati, 12 – Tel. 0184-500309 – segreteria@im.cna.it

VENTIMIGLIA – Via V. Veneto, 26 – Tel. 0184-34891 – cnaxxm@im.cna.it

BORDIGHERA – Via Pasteur, 63 – Tel. 0184-250695 – cnabordighera@im.cna.it

ARMA di TAGGIA – Via Colombo, 191 – Tel. 0184-44508 – cnaarma@im.cna.it

IMPERIA – Largo San Francesco, 7 – Tel. 0183-292684 – cnaimperia@im.cna.it

DIANO MARINA – Via Genova, 7 – Tel. 0183-498979 – cna_diano@im.cna.it