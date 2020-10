“CNA day” in provincia di Imperia, la’appuntamento è sabato prossimo a Sanremo

Sanremo. Per il secondo anno, arriva in Liguria il ‘CNA Day’: in Provincia di Imperia l’appuntamento è fissato sabato 24 ottobre dalle 10.30 alle 13.00 presso la sede territoriale, in Via Bartolomeo Asquasciati 12 (Piazza Colombo). Con #CNAOpen! la CNA si mette a disposizione di imprenditori, pensionati e cittadini: una mattinata di consulenza ed assistenza per cercare un incontro e favorire un primo approccio con chi non conosce ancora l’Associazione o per consolidare rapporti e collaborazioni già esistenti.

“Le nostre aziende stanno vivendo un momento di estrema difficoltà, che mette a rischio la loro stessa sopravvivenza.”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia. “L’emergenza COVID si è abbattuta pesantemente sul sistema economico del nostro Paese e sulle nostre realtà aziendali, che stanno resistendo in questa difficile situazione. In questi mesi complicati, la CNA è stata sempre al fianco dei cittadini e delle imprese, supportandoli e garantendo un’attività di rappresentanza ai tavoli istituzionali e di servizio per le tante necessità evidenziate e per cogliere le opportunità offerte dalla normativa straordinaria di questo tempo.”

E prosegue Vazzano, “Il CNA Day, che abbiamo ribattezzato nel nostro territorio #CNAOpen!, assume quest’anno un significato ancora più importante: attraverso questa iniziativa, vogliamo ancor di più aprire le porte ai nostri Associati ed a coloro che vogliono conoscerci. L’emergenza ha innescato un rallentamento improvviso dell’attività economica che sta interessando tutta l’Italia. Una situazione del tutto inedita e per certi versi paradossale che ci ha obbligato ad adottare soluzioni e comportamenti destinati a modificare, sia pur temporaneamente, le nostre quotidiane abitudini e attività. Il nostro dovere ed il nostro impegno, assistere i nostri Associati con le nostre competenze, supportarli con le risorse messe a disposizione ed incoraggiarli: siamo tutti chiamati ad un impegno ulteriore per il bene della collettività ed il CNA Day ne è un esempio.”

Tutti gli interessati potranno conoscere e usufruire direttamente dei numerosi servizi offerti dal mondo CNA Imperia, che riguardano le consulenze per l’avvio e la gestione di impresa, la tutela e l’assistenza sindacale, un ampio catalogo formativo a supporto sia degli adempimenti obbligatori sia dell’aggiornamento professionale individuale, la promozione, la comunicazione d’impresa ed il marketing, il Caf, il Patronato e la gestione delle pensioni, la consulenza per le imprese che lavorano o intendono lavorare in Francia e nel Principato di Monaco, l’accesso al credito nonché gli incentivi, le agevolazioni ed i contributi a fondo perduto.

“Grande attenzione anche alla valorizzazione del “saper fare” ligure attraverso la promozione dei marchi d’eccellenza Artigiani in Liguria, nati per tutelare le lavorazioni artigianali artistiche, tradizionali, tipiche di qualità attraverso un sistema di certificazione basato su un marchio di origine.”, conclude il Segretario Vazzano.” In una condizione di emergenza sanitaria e di conseguente difficoltà, come quella che stiamo vivendo, è fondamentale far emergere gli elementi di distintività delle imprese, premiando quelle realtà che hanno saputo innovarsi e presidiare il proprio settore di appartenenza grazie alla passione ed alla determinazione nel cercare sempre l’eccellenza. Ed il compito primario della nostra Associazione è proprio quello di valorizzare e tutelare queste abilità, che ogni giorno veicolano la saggezza ed il patrimonio della nostra Provincia.”

Quest’anno una novità: la presentazione della convenzione nazionale CNA con UniPegaso, che metterà in programma sempre per la mattina di sabato 24 ottobre una apertura straordinaria dello sportello informativo e di orientamento di Via B. Asquasciati, in cui sarà possibile approfondire l’ampia offerta di studio dell’Università Telematica e provare la piattaforma digitale e-learning di studio. L’ECP UniPegaso, E-learning Center Point, è anche accreditato ufficialmente come Ei-Point della consorella UniMercatorum, che ha nella sua proposta altri 17 corsi di laurea ed un ulteriore ricchissimo bagaglio di offerta formativa.

Proseguirà infine l’iniziativa tesseramento 2021 della CNA: un importante sconto verrà riservato a chi si associa durante la giornata o aderisce ad un nuovo servizio.

CNA Imperia garantisce la propria presenza sul territorio, nel rispetto scrupoloso delle disposizioni governative e chiede a tutti di agire con la massima cautela e responsabilità, per la sicurezza e la salute di tutti. Per conoscere le opportunità del CNA Day, richiedere informazioni o assistenza, è preferibile dunque fissare un appuntamento contattando l’Associazione ai seguenti recapiti: tel. 0184/500309 – e-mail segreteria@im.cna.it