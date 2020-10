Cluster di covid causato da matrimonio nell’Imperiese, coinvolti anche bambini

Imperia. Per quanto riguarda il Covid il presidente Toti ha comunicato che, nella stabilità della situazione generale, è stato rinvenuto un nuovo cluster nel Ponente ligure che deriverebbe da un matrimonio svoltosi nell’ultima settimana di settembre che ha coinvolto molte persone tra cui dei bambini.

“Stiamo lavorando – ha detto Toti – ad un’opera di tracciamento che ha prodotto 36 contagiati già isolati su cui i nostri medici stanno lavorando”.

Si conferma l’andamento decrescente nella ASL 5 Spezzina dove oggi ci sono solo 19 positivi.

Toti è in attesa delle decisioni che il Governo dovrebbe assumere martedì, aggiornando il dpcm emesso lo scorso 6 settembre che potrebbero portare ad un utilizzo delle mascherine all’aperto nelle città. A questo proposito sono in corso confronti tra i governatori e i ministri per arrivare a una decisione il più possibile condivisa.