Sanremo. Continua ad allargarsi la famiglia di Cellular Mode. Un nuovo negozio dell’omonima catena nata a Ventimiglia, dove si contano due store attivi in via Chiappori e via Cavour, è pronto per l’apertura domani mattina alle 9 in punto all’angolo tra via Palazzo e via Feraldi.

Cellular Mode offre un’ampia gamma di scelta sugli smartphone di tendenza e sui pc, nonché tecnologia Apple. Punto di riferimento per l’assistenza sia hardware che software, Cellular Mode vuole offrire ai suoi clienti anche un servizio dedicato all’acquisto e all’installazione a domicilio di apparati per la videosorveglianza in abitazioni private e attività commerciali. Ma non è tutto: qui potete trovare un rivenditore ufficiale Wind/Tre e Very Mobile. Da Cellular Mode è possibile prendere informazioni e sottoscrivere le promozioni più convenienti per quanto riguarda la telefonia mobile.

Interni completamente ristrutturati, i locali che accoglieranno la clientela – firmati dall’architetto Simoncristian Muscatello – si mostreranno in tutta la loro bellezza con complementi di arredo ricercati e rifiniture degne dei migliori gruppi.

Aperto dalle 9 alle 19:30 tutti i giorni, osserverà un orario leggermente ridotto solo la domenica: 10:30 – 18:30.

Info e contatti:

@cellularmodesanremo

http://www.cellularmode.com

Telefono: 0184-1893399