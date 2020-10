Castelvittorio, strada spazzata via da frana: abitazioni e terreni isolati

Castelvittorio. La tempesta Alex che lo scorso 2 ottobre ha devastato la Val Roja e Ventimiglia, ha causato danni ingenti anche in Val Nervia. In particolare a Castelvittorio, dove le ingenti piogge hanno provocato una frana che ha letteralmente spazzato via l’unica strada di accesso ad abitazioni e terreni. Strada Gordale, che porta il nome dell’omonimo rio, non esiste più e ad oggi i proprietari di terreni e case costruite al di là del corso d’acqua non possono accedervi.

«E’ una strada comunale, nota perché conduce ai “laghetti” – dichiara il proprietario di un’abitazione -. In questi giorni non riusciamo a contattare il sindaco che ha altre urgenze e non riesce a occuparsi di noi. Ma quella è l’unica strada di accesso a casa mia e non so come fare».