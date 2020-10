Castelvittorio, amministratori e tecnici al lavoro per garantire sicurezza: strada alternativa a quella franata

Castelvittorio. «Amministrazione, dipendenti e collaboratori comunali sono in prima linea per cercare di alleviare al massimo i disagi subiti dalla popolazione a causa del maltempo dello scorso fine settimana». A parlare è il sindaco di Castelvittorio, Gian Stefano Oddera, che traccia un bilancio sui danni lasciati nel piccolo borgo della val Nervia dalla tempesta Alex.

A partire dalla frana che ha letteralmente spazzato via strada Gordale, il collegamento viario e pedonale che oltrepassando l’omonimo rio conduce ad alcune abitazioni e campagne. «Grazie al repentino intervento del Comune c’è una strada alternativa che conduce all’area – spiega il sindaco – Capisco che sia un disagio per chi abita o lavori in quella zona perché si tratta di un percorso più lungo, ma speriamo di risolvere il problema il prima possibile e tornare alla normalità».

Amministrazione e tecnici sono al lavoro per monitorare costantemente il territorio. «Abbiamo riscontrato un aggravamento della situazione sull’argine destro del rio Fontanelle, sul quale insistono molte case oltre allo stesso palazzo comunale – spiega -. Poi ci sono stati smottamenti e frane, che abbiamo subito ripristinato, e danni all’acquedotto. Anche in questo caso siamo riusciti a ridare in meno di 24 ore l’acqua potabile ai residenti».

Oddera rivolge anche un ringraziamento alle forze dell’ordine: «Ringrazio i carabinieri ci sono stati vicini e ci hanno aiutato a mettere in sicurezza le persone durante la tempesta».

[Foto Graziella D’Amico]