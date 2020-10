Caos tamponi a Vallecrosia, sindaco Biasi: «Ci siamo trovati 300 persone senza preavviso»

Vallecrosia. Gli appuntamenti per i tamponi? «Erano divisi in tre diverse fasce orarie». A dichiararlo è l’Asl 1 Imperiese che spiega: «Questa mattina erano programmati oltre 150 tamponi Covid19 con modalità di esecuzione ‘drive through’ (attraverso il finestrino dell’auto) dedicati a degli istituti scolastici del comprensorio ventimigliese con classi in quarantena. Normalmente, le convocazioni vengono organizzate da ASL1 in tre fasce orarie scaglionate per consentire l’effettuazione del test».

Stamani, però, sempre stando a quanto dichiarato dall’azienda sanitaria in merito al caos che si è verificato all’ex mercato dei fiori di Vallecrosia, invaso dalle auto con a bordo genitori e studenti che hanno atteso anche 4 ore per fare il tampone, «il numero di totale accessi è stato particolarmente elevato, superiore a quanto previsto. Ciò ha generato assembramenti e una coda di auto determinata anche da una concentrazione di arrivi e alcune presentazioni in anticipo rispetto all’orario programmato. Il personale preposto ASL1 è riuscito ad evadere tutte le richieste. L’azienda si è attivata al fine di regolamentare ulteriormente gli accessi all’ambulatorio in collaborazione con il Comune di Vallecrosia e la Polizia Municipale».

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, che si è visto la città invasa dalle auto, con conseguenze sul traffico cittadino. «Abbiamo autorizzato questo servizio in accordo con l’Asl per circa 60/80 tamponi al giorno – dichiara il primo cittadino -. Oggi senza essere stati informati preventivamente dal servizio di prevenzione sanitaria abbiamo preso atto del numero abnorme di tamponi che sono stati circa 300: più o meno cinque volte di più rispetto a quanto stabilito. Nonostante tutto, insieme alla polizia locale e ai carabinieri abbiamo cercato di organizzare in urgenza questa dinamica assurda. Mi sono messo subito in contatto con i vertici sanitari, e mi hanno confermato che le scuole di Ventimiglia e Bordighera sono state concentrate quasi tutte oggi».

In effetti, le scuole avevano inviato ai genitori una circolare che li invitava a portare i figli sul piazzale dell’ex mercato dei fiori per il tampone dalle 8 alle 11 di oggi anche senza aver ricevuto la mail dell’azienda sanitaria locale.

«Ho chiarito che Vallecrosia è disponibile nel dare una mano a tutti, nel rispetto delle regole, in quanto un servizio non può diventare in disservizio in un momento molto delicato – conclude Biasi -. Ho inoltre chiarito che da lunedì, se non verrà coordinato questo servizio con numeri sostenibili per il nostro traffico veicolare e per la sicurezza dei cittadini, obbligherò la sospensione del servizio».