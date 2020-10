Cantieri autostrade liguri, Gagliardi (Cambiamo!): «Da Paita meno lamenti e più azione»

Genova. «Chiedo all’on. Paita, che è la presidente della commissione trasporti, di avviare immediatamente una azione parlamentare ispettiva per capire cosa è che continua a non andare sulla rete autostradale ligure, perché esercitarsi nel lamento sui social senza fare nulla non si addice al suo ruolo di presidente di commissione appartenente a un partito di governo, da lei ci si aspettano azioni e non chiacchiere.

Poi, semmai, dopo aver accertato che ogni scelta riguardante le autostrade passa per il ministero e i concessionari, con le prove alla mano potrà puntare il dito contro chi crea disagi in Liguria, come tante volte ha fatto il mio partito» – dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

«Io sarò disponibile a firmare qualsiasi atto la Paita intenda promuovere e da cui sono certa riceverà amare sorprese e per cui sicuramente dovrà arrabbiarsi molto con i suoi compagni di governo, soprattutto con la De Micheli che del Mit è la responsabile. Il ministro che produce solo tante chiacchiere e nessun fatto concreto», conclude.