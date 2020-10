Cane muore a Ceriana, il suo padrone gli dedica una poesia

Ceriana. «Solo chi ha o chi ha avuto un quattro zampe peloso può capire il dolore che si prova quando se ne vanno». A scrivere queste parole è Franco Taggiasco, originario di Bajardo ma residente a Ceriana, che ha deciso di dedicare una poesia a Flipper, il suo cane di undici anni recentemente scomparso, «Siccome ho scritto tante poesie, una l’ho dedicata a lui, il mio Flipper», afferma.

Flipper

Anche tu mio Flipper adorato

hai raggiunto il paradiso dei pelosi,

già da tempo il cuore tuo impazziva

facendoti tossire ogni mattina.

A nulla son valse le immense cure

che da tutti noi hai avuto con amore,

non eri poi cosi anziano

ti ho visto soffrire enormemente,

la tua scomparsa rimane viva nella mente.

A sei mesi sei venuto da lontano

In gabbia ti han fatto viaggiare,

da Napoli a Savona poi Varese

poi finalmente al mio paese.

Eri allegro e spensierato

una presenza fiera e baldanzina,

cosi ti vogliamo ricordare

anche se ti ho visto lacrimare.

Mai avrei voluto quell’Ottobre

quando la forza ti è mancata,

anche al dottore dispiaceva

il farti per sempre addormentare.