Cancellazione della Tosap-Cosap, Confesercenti Imperia: «E’ un grande successo»

Imperia. La Confesercenti ha appreso con grande soddisfazione che la legge 126 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre scorso ha stabilito il diritto per gli operatori di ottenere la cancellazione della Tosap/Cosap dal 1 marzo al 15 ottobre per l’anno 2020.

«E’ un grande successo ottenuto dalla Confesercenti Nazionale che si è spesa molto per raggiungere questo risultato per tutti gli operatori.

Si tratta di un provvedimento che stabilisce l’obbligatorietà della cancellazione ed il diritto ad un eventuale rimborso oppure credito nei confronti degli operatori che avessero già pagato.

La Confesercenti ha provveduto a sensibilizzare le Amministrazioni comunali della nostra provincia per l’applicazione immediata di tale norma e l’eventuale restituzione di quanto versato dagli operatori per il periodo indicato nella legge» – commenta Confesercenti Imperia.