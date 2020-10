Campionati Italiani Master di atletica ad Arezzo, tre ori per l’atleta sanremese Fabrizio Pertile

Sanremo. Grande impresa sportiva per l’atleta sanremese Fabrizio Pertile che con un “triplete” vince tre medaglie d’oro conquistando il titolo di campione italiano in tre diverse discipline: nel salto in lungo, nel salto triplo e nel salto in alto ai campionati italiani master di Arezzo, andati in scena il 9 e 10 ottobre.

Fabrizio, professore di educazione fisica a scuola, personal trainer chinesiologo in palestra nella vita e atleta agonista per passione da oltre vent’anni, porta a 10 i suoi titoli italiani master.

«Si è appena conclusa un’annata sportiva molto particolare, pochissime gare, tempi e misure molto al di sotto degli standard dello scorso anno – commenta Fabrizio Pertile – campionati mondiali in Canada che preparavo da sei mesi sono stati annullati, speriamo che la situazione il prossimo anno migliori. Per ora voglio solo godermi questo risultato che mi soddisfa pienamente e mi ripaga di tutti i sacrifici fatti, voglio dedicare questi tre ori a mio padre mancato il mese scorso».