Calcio, Sanremese – Lavagnese: incontro a porte chiuse

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica che l’incontro di domani con la Lavagnese, recupero della prima giornata di campionato, si terrà a porte chiuse. Rispetto a quanto dichiarato nel precedente comunicato, non sarà più consentito l’accesso in Gradinata agli abbonati e ad un numero limitato di persone.

La decisione, in linea con le disposizioni anti Covid inserite nell’ultimo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo con il Comune di Sanremo, le autorità preposte e le forze dell’ordine, in modo da trovare la massima sinergia in vista del proseguo della stagione, si riferisce per il momento all’incontro con la Lavagnese.

L’obiettivo della società biancoazzurra è quello di riuscire a sbloccare la situazione già per la prossima gara interna di domenica 18 ottobre con il Borgosesia.